Messina, postino investe anziano: ricoverato in codice rosso

Incidente in via Garibaldi a Messina. Un anziano di 86 anni è stato investito da uno scooter guidato da un postino che si occupa di consegnare la corrispondenza in città. L’86enne stava attraversando la strada all’altezza di via Legnano e lo scontro è stato parecchio violento. Il signore, infatti, ha battuto la testa sull’asfalto.

Trasporto in nosocomio e ricovero

Il pensionato è stato condotto d’urgenza dai sanitari del 118 al pronto soccorso. Adesso è ricoverato in codice rosso al Policlinico. Il dipendente delle Poste era in uno stato di shock e ha ricevuto le cure necessarie. Gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale si è occupata di effettuare i necessari rilievi. I poliziotti ricostruiranno la dinamica del sinistro.