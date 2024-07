Lavorare nella logistica nel 2024: tutto quello che c’è da sapere

Ecco cosa fare per poter lavorare nel settore della logistica: i compiti e tutto quello che c'è da sapere per intraprendere la carriera

La logistica è sicuramente un settore molto vario e indispensabile nella società moderna: la sua funzione è quella di assicurare che le merci arrivino a destinazione nel momento in cui sono necessarie. Scegliere di lavorare al suo interno assicura alcuni vantaggi e apre a diverse opportunità professionali, ma richiede al contempo specifiche competenze.

Lavorare nella logistica in Italia

Secondo i dati di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), nel triennio 2023-2026 serviranno 3mila professionisti della logistica (pari al 20% dell’attuale forza lavoro). Rispetto alla media nazionale, infatti, il numero di lavoratori over 50 in questo settore è nettamente superiore. I pensionamenti renderanno necessario un ricambio, motivo per cui le opportunità di lavoro sono molte. Le figure più richieste sono e saranno:

il Supply Chain Manager , il professionista che gestisce e organizza le attività di approvvigionamento, produzione e distribuzione dei prodotti che un’azienda vende ai suoi clienti;

, il professionista che gestisce e organizza le attività di approvvigionamento, produzione e distribuzione dei prodotti che un’azienda vende ai suoi clienti; il responsabile di magazzino , chiamato a supervisionare quello che accade nel magazzino;

, chiamato a supervisionare quello che accade nel magazzino; l’ agente doganale , incaricato di accertarsi che le merci in entrata e in uscita da un Paese siano conformi ai requisiti di Legge;

, incaricato di accertarsi che le merci in entrata e in uscita da un Paese siano conformi ai requisiti di Legge; l’ impiegato di magazzino ;

; il Traffic Manager , il professionista che distribuisce i trasporti e assegna i compiti agli autisti;

, il professionista che distribuisce i trasporti e assegna i compiti agli autisti; autisti e trasportatori.

Le competenze necessarie per lavorare nella logistica

Sebbene le figure professionali siano molto diverse tra loro, è possibile individuare alcune skill comuni che chi intende lavorare nella logistica dovrebbe possedere.

Capacità di vedere il quadro generale

Un professionista della logistica deve saper visualizzare i processi dall’inizio alla fine, così da anticipare i possibili errori in fase di imballaggio, spedizione e consegna. Unendo esperienza e pensiero critico è possibile formulare un piano di emergenza, per garantire la continuità della catena di approvvigionamento.

Adattabilità

L’adattabilità e la flessibilità sono fondamentali, per via dei cambiamenti e degli imprevisti che in una supply chain possono accadere.

Capacità di mantenere la calma sotto pressione

Quello della logistica è un settore spesso frenetico: ogni passaggio si basa sul successo del passaggio precedente. Se il materiale necessario non è sufficiente, o non è corretto, la supply chain si arresta. I professionisti della logistica devono dunque saper prendere decisioni molto in fretta e saper lavorare al meglio anche quando i tempi sono stretti e la pressione è elevata.

Capacità di problem solving

La capacità di risoluzione dei problemi è una skill indispensabile per il successo professionale, specialmente se si aspira a fare carriera nella logistica. Un professionista di successo sa utilizzare al meglio le tecniche di problem solving per portare a termine i suoi task: è in grado di analizzare i problemi, trovare soluzioni innovative e adottare strategie per preservare l’operatività della catena di approvvigionamento.

Capacità di gestire lo stress

I logisti devono saper gestire lo stress, poiché svolgono un lavoro pieno di cambiamenti imprevisti: non sempre le catene di approvvigionamento funzionano senza intoppi. La capacità di lavorare in situazioni stressanti è dunque fondamentale.

