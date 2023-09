Via ai lavori di manutenzione del porto di Sciacca

Si tratta di interventi che l’Amministrazione comunale ha definito essenziali per il comparto della pesca. Le opere sono state finanziate con un investimento di 250 mila euro

SCIACCA (AG) – Hanno preso ufficialmente il via i lavori previsti nel progetto Porto del Comune, che ha ottenuto un finanziamento di 250 mila euro. A confermare i passi in avanti degli ultimi giorni sono stati il sindaco Fabio Termine e l’assessore alle Attività produttive e alle Politiche comunitarie Francesco Dimino.

“Si tratta – hanno spiegato i due amministratori – di opere importanti per il comparto della pesca, con un investimento che va a migliorare infrastrutture e attivare servizi nel porto peschereccio a favore soprattutto della marineria. Gli interventi previsti nel progetto riguardano l’impianto di erogazione di energia elettrica e acqua alle imbarcazioni che finalmente entrerà in funzione perché saranno sostituite le attuali colonnine non funzionanti con colonnine nuove e funzionanti. A questo proposito, gli armatori saranno dotati di una chiavetta ricaricabile per usufruire del servizio che sarà attivato”.

Come spiegato da Termine e Dimino “il progetto prevede, inoltre, la manutenzione straordinaria del mercato dei pescatori con la tinteggiatura della struttura, l’attivazione di un impianto fotovoltaico, la dotazione di una macchina del ghiaccio e di altri strumenti tecnologici”.

Stando alle previsioni dell’Amministrazione comunale, una volta completati gli interventi, l’area sarà consegnata alle cooperative della pesca che si occuperanno dell’apertura e della gestione. Il progetto prevede, infine, la collocazione nell’area portuale di elementi di arredo urbano.

Il Comune di Sciacca ha presentato istanza di finanziamento alla Regione Siciliana nell’ambito del Po Feamp 2014/2020, bando di attuazione della misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. Ottenuto il finanziamento, gli uffici hanno proceduto con le operazioni di affidamento dei lavori che, ora, sono ufficialmente partiti.

Nell’esprimere soddisfazione “per il buon esito dell’iter e per la realizzazione di un obiettivo del programma dell’Amministrazione comunale”, il sindaco Fabio Termine e l’assessore Francesco Dimino hanno voluto contestualmente ringraziare il Settore Lavori pubblici per l’attività amministrativa e di progettazione svolta.