Lavoro, Anas in cerca di personale: le posizioni aperte

Anas cerca personale: tutte le posizioni aperte all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali da Palermo a Catania

L’Anas assume. Consultando il sito web dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, infatti, sono diverse le posizioni aperte per tutti coloro i quali sono attualmente in cerca di un’occupazione. Ecco quali profili sono ricercati in Sicilia, da Palermo sino a Catania.

Anas assume in Sicilia: le posizioni aperte

Queste, come detto, le posizioni aperte in Anas. Si va dal ruolo di Specialist ispettore opere d’arte junior alla posizione di direttore operativo.

Questo l’elenco completo:

Specialist Ispettore Opere D’Arte Junior- Palermo

Specialist Ispettore Opere D’Arte Junior- Catania

Specialist Ispettore Opere D’Arte Senior- Palermo

Specialist Ispettore Opere D’Arte Senior- Catania

Profili Amministrativi – Categorie protette

Ispettore di Cantiere

Direttore Lavori

Direttore Operativo

