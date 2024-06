Lavoro con Coop, requisiti e profili ricercati

In generale si cercano persone con competenze specifiche nel settore della distribuzione ma c'è spazio per tante altre figure

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative in una delle principali aziende di distribuzione in Italia, Coop Italia mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

Coop i profili ricercati

I requisiti possono variare a seconda delle posizioni disponibili. In generale si cercano persone con competenze specifiche nel settore della distribuzione, della vendita al dettaglio, della gestione delle risorse umane, del marketing e di altre aree correlate. I requisiti specifici vengono di solito indicati negli annunci di lavoro.

Tra le figure più ricercate di solito sono presenti responsabili di punto vendita, addetti alle vendite, specialisti del settore alimentare, esperti di marketing e comunicazione, analisti finanziari, responsabili delle risorse umane, logistici e molti altri. Si cercano anche persone con una forte attitudine al contatto con il cliente, capacità di lavorare in modo efficiente in un ambiente dinamico, competenze di vendita e una buona conoscenza dei prodotti offerti dall’azienda.

Forte richiesta anche per esperti di marketing e comunicazione con competenze nella pianificazione e nell’esecuzione di strategie di marketing, gestione delle campagne pubblicitarie, analisi dei dati di mercato, gestione dei social media e delle relazioni pubbliche. Esperienza nel settore della distribuzione o del retail può essere considerata un vantaggio.

Come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono prendere visione degli annunci di lavoro sul loro sito nella sezione “Lavora con noi” o sulla pagina dedicata alle carriere.

