Lavoro, Conad cerca personale: ecco i profili e come candidarsi

Ecco le figure richieste, i requisiti e come inviare la domanda

Il Gruppo Conad ricerca personale da inserire nei punti vendita sparsi su tutto il territorio italiano e nelle sedi. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. I requisiti variano in base al ruolo. E’ possibile anche inviare la candidatura spontanea dalle pagine del sito web aziendale.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare in Conad. La ricerca di figure professionali è in continuo aggiornamento. Eccone alcune: Responsabile di punto vendita, Revisore e audit interno, Riordinatore area ufficio acquisti, Marketing Junior Specialist, Buyer junior grocery alimentare, Impiegato ufficio bollettazione.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Conad

Conad (acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti) è una società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata. Con sede centrale a Bologna, è formata attualmente da 5 cooperative di dettaglianti e attraverso di esse opera in tutte le regioni italiane. Ha un proprio centro distributivo. Fuori dal territorio italiano è presente in: Albania, Cina, Hong Kong, Kosovo, Malta e San Marino. Alla fine del 2021 la rete di vendita era composta da 3.332 punti vendita.