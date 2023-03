Lavoro in Sicilia, Acqua&Sapone assume nei punti vendita: i requisiti e come candidarsi

Ecco le figure richieste dalla società presente con oltre 800 punti vendita su tutto il territorio nazionale

Acqua&Sapone, azienda che opera nel settore della vendita di prodotti cosmetici, per la cura dell’igiene personale, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei punti vendita sparsi su tutto il territorio siciliano.

I profili richiesti

I profili richiesti sono gli Addetti alle vendite da inserire nelle sedi già esistenti o in quelle di prossima aperture. Il candidato avere attitudine a relazionarsi con i clienti, essere spigliato e dinamico e deve assistere il pubblico per la ricerca e la scelta dei prodotti. Tra i requisiti le conoscenze informatiche, la capacità comunicativa, la flessibilità oraria e l’orientamento al risultato. Dovrà occuparsi del rifornimento e del riordino della merce e delle operazioni di cassa.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Acqua e Sapone

Presente sul mercato dal 1992, Acqua&Sapone oggi è la piu’ grande catena della bellezza e dell’igiene. Con una rete di oltre 800 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale grazie alla specializzazione e alla profonda conoscenza del settore, Acqua&Sapone è in costante crescita e in continuo rinnovamento. Sempre all’avanguardia, propone la piu’ grande varieta’ di prodotti, competenza e convenienza in un ambiente nuovo, moderno ed accogliente.