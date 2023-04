Lavoro, Msc assume personale a bordo: ecco i profili richiesti e come candidarsi

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con Msc Crociere. La compagnia di navigazione è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nello staff e a bordo. E’ possibile candidarsi spontaneamente o per una delle posizioni aperte.

Le figure richieste

Ecco alcune figure professionali per lavorare a bordo e in sede: Abile Marinaio, Ufficiale di coperta Primo ufficiale di coperta, Ufficiale di coperta Secondo ufficiale di coperta, Ufficiale di coperta Responsabile ambientale, Medico, Ufficiale di coperta, Addetto alla sicurezza, Ufficiale di coperta Terzo ufficiale di coperta, Ufficiale di coperta, Ufficiale di coperta Responsabile della struttura, AB Quarter Master, Marinaio ordinario, Pompiere MSC Crociere, Ufficiale di coperta Direttore Strutture, Responsabile della gestione dei rifiuti, Tappezziere, Controllo dei parassiti, Paramedico. I requisiti variano in base al ruolo scelto.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Msc Crociere

MSC Crociere è una compagnia di navigazione, dedita al mercato delle crociere, con sede a Ginevra e sedi operative a Napoli, Genova e Venezia. La compagnia, a capitale interamente svizzero, impiega circa 15500 dipendenti in tutto il mondo e ha uffici in 45 Paesi. L’attuale ammiraglia è la MSC World Europa, entrata in servizio a novembre 2022. La flotta nel 2022 è composta da 21 unità. In Italia MSC Crociere ha come principali porti di riferimento Genova e Napoli per il Mediterraneo occidentale e Venezia e Trieste per il Mediterraneo orientale. Tra gli itinerari offerti da MSC Crociere, una gran parte occupa il Mediterraneo con scali nei porti di paesi europei come Spagna e Francia, nelle città di paesi del Vicino Oriente e dell’Africa Settentrionale, come Turchia e Marocco, nel Mediterraneo orientale e nelle isole greche. Molte proposte riguardano anche il Nord Europa con tappe tra i fiordi norvegesi e nelle capitali baltiche, con partenze da Amsterdam e Copenaghen. Nella stagione crocieristica invernale, grande spazio occupano il Sudafrica, i Caraibi, le Antille, l’America Settentrionale, Centrale e Meridionale.