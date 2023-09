Lavoro, nuove opportunità da Euronics: ecco le figure richieste e come candidarsi

La catena di negozi specializzati nel mondo hi-tech, tv, telefonia e dispositivi per la casa, cerca alcune figure da inserire negli store

Nuove opportunità di lavoro. Euronics, catena di negozi specializzati nel mondo hi-tech, tv, telefonia e dispositivi per la casa e per l’ufficio, cerca alcune figure professionali da inserire negli store presenti su tutto il territorio nazionale

Le figure richieste

Numerose le figure che Euronics seleziona per ampliare lo staff. Eccone alcune con le principali funzioni da svolgere all’interno dello store: Addetto al magazzino (curare l’intera attività di magazzino del Punto Vendita, occuparsi della gestione delle spedizioni e dell’elaborazione della relativa documentazione, assicurare il ricevimento della merce in entrata e provvedere alla gestione delle spedizioni; Addetto alla cassa (assicurare le corrette procedure di incasso e fornire assistenza al Cliente, relativamente al pagamento ed anche in merito ad eventuali servizi aggiuntivi (es. finanziamento), assicurare i processi di incasso del Punto Vendita); Addetto alle vendite (si occupa della gestione della clientela presso il Punto Vendita e degli aspetti organizzativi ed espositivi dello stesso, garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita ssegnati, nel rispetto delle indicazioni ricevute); Direttore punto vendita (deve assicurare, nel rispetto delle policies aziendali definite, la cura della bellezza e dell’impatto del negozio affidato, l’assortimento dei prodotti gestiti, l’organizzazione, l’eccellenza nei livelli di servizio e nelle competenze dei collaboratori gestiti).

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Euronics

Euronics è un gruppo europeo di grande distribuzione, specializzato nell’elettronica di consumo, con sede principale ad Amsterdam, in Olanda, con 11.500 negozi in 30 nazioni. In Italia Euronics è un gruppo formato da 10 soci, distribuiti sull’intero territorio nazionale, che comprende oltre 450 punti vendita. Impiega attualmente sul territorio italiano oltre 6.300 dipendenti. In Sicilia sono presenti in tutte le regioni.