Libero Consorzio Ragusa, approvato il Bilancio triennale

Via libera durante la conferenza dei sindaci al documento finanziario 2023-2026. Il commissario straordinario, Piazza: “Consegneremo questo Ente a chi verrà dopo di noi in maniera sana”

RAGUSA – Si è riunita, qualche giorno fa, la conferenza dei sindaci, per approvare il bilancio triennale 2023 – 2026.

È stato il commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ad avviare i lavori di sottoscrizione dello strumento finanziario e dei relativi allegati.

“Consegneremo questo Ente a chi verrà dopo di noi in maniera sana, con un solido contenuto finanziario frutto di una gestione virtuosa, capace di risanare nel corso degli anni le strutturali criticità di bilancio – ha sottolineato il commissario Piazza -. Il tutto assicurando sempre il massimo impegno nelle materie di competenza provinciale, dallo sviluppo economico all’ambiente, dai servizi scolastici al turismo”.

Il documento, illustrato dal dirigente del settore Finanza e contabilità Giuseppe di Giorgio, è stato approvato all’unanimità, così come all’unanimità è stato approvato anche il secondo punto all’ordine del giorno, ovvero la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025 e l’assestamento generale. L’incontro è stato proficuo anche per affrontare una serie di problematiche che interessano il territorio provinciale, anche grazie alla presenza della Polizia: facendo infatti seguito all’incontro istituzionale promosso dal commissario Piazza e a un tavolo tecnico delle polizie locali, si è discusso anche di un calendario di interventi.

“Il Lcc ibleo – ha spiegato il comandante della Polizia provinciale Raffaele Falconieri – ha assicurato una pattuglia attiva tutti i giorni alle 5 ed una seconda pattuglia per venire incontro alle esigenze dei Comuni interessati. Ho firmato in questi giorni la 17esima denuncia a carico di responsabili di fumarole. Siamo concentrati sul versante Ipparino, al momento quello più in difficoltà. Da Randello a Macconi la zona è pattugliata quotidianamente per contrastare questo fenomeno”.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello ha auspicato un sempre maggiore stazionamento di risorse per rendere efficace il controllo del territorio e “per un’azione più efficace è indispensabile un coordinamento sovracomunale da parte del Libero Consorzio”. Lo stesso primo cittadino di Vittoria, inoltre, ha posto all’attenzione dell’Assemblea la proposta per una diversa modalità di gestione della Riserva Pino d’Aleppo.

“La Valle dell’Ippari – ha aggiunto Aiello – versa in stato di abbandono, si dovrebbe avviare un passaggio di responsabilità ai Comuni che confinano con l’area tutelata, per una gestione più efficace del territorio”.

A proposito della gestione della Riserva Pino Aleppo, il commissario Piazza ha ricordato che l’ente provinciale non ha competenza finanziaria.

“Occorre coinvolgere la Regione siciliana – ha sottolineato – perché finalmente si faccia luce sulle modalità di gestione dell’area. Inoltre, abbiamo in più occasioni evidenziato l’urgente completamento della dotazione organica del personale, per sostituire via via chi è andato in pensione, ma non ci è pervenuta alcuna risposta”.