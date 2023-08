Paura a Licata, incendio in un villino in campagna: intervengono i vigili del fuoco

Gli inquilini hanno lanciato l'allarme dopo aver tentato di spegnere le fiamme sviluppatesi, probabilmente a causa di un corto circuito

Momenti di paura la scorsa notte a Licata (Agrigento) per gli inquilini di un villino in campagna. Per cause ancora da accertare, un incendio si è sviluppato all’interno dell’abitazione.

L’intervento dei vigili del fuoco

Svegliati dall’odore di fumo le persone presenti nella casa hanno lanciato l’allarme dopo aver tentato di spegnere le fiamme sviluppatesi, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto sono intevenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno avviato le procedure di spegnimento del fuoco. Non risultano feriti.