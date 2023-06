Fiamme nella notte, corto circuito in appartamento: palazzina evacuata a Palermo

Momenti di apprensione la scorsa notte a Palermo, per un incendio esploso all'interno di un'abitazione. Pompieri sul posto.

Un incendio si è sviluppato nel corso della notte tra sabato 17 e domenica 28 giugno in via Principe di Scordia, a Palermo. Fortunatamente, nel momento in cui sono scoppiate le fiamme, all’interno dell’abitazione non sarebbero stati presenti persone.

L’origine del rogo e l’evacuazione

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco che si sono premurati di spegnere le fiamme che si erano sviluppate.

Presenti anche gli agenti di Polizia che hanno dato supporto ai pompieri. Secondo una prima ipotesi, l’incendio potrebbe essersi sviluppato a causa di un corto circuito.

Per motivi di sicurezza, la palazzina interessata dal rogo è stata evacuata dalle forze dell’ordine. Nessuno dei residenti avrebbero riportato ferite o intossicazioni da fumo.

Foto di repertorio