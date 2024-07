Lions Club Catania Host, passaggio della campana tra Maurizio Nicolosi e il nuovo Presidente Barbara Elena Ciravolo

“Il passaggio della campana” avvenuto lo scorso 9 luglio rappresenta il trasferimento della guida del Club al Presidente entrante

Indimenticabile serata quella del 9 luglio scorso, che ha registrato il passaggio della campana tra il Presidente uscente Maurizio Nicolosi e il nuovo Presidente Barbara Elena Ciravolo. “Il passaggio della campana” rappresenta il trasferimento della guida del Club al Presidente entrante. La splendida location dei Giardini di Olea a Sant’Agata li Battiati ha fatto da sfondo ai numerosissimi soci, che sono stati i veri attori della interessante celebrazione di uno dei momenti più significativi della vita del Club. Nutrito il parterre delle autorità lionistiche presenti: Walter Buscema 2° Vicegovernatore del Distretto Lions Sicilia; il Past Presidente del Consiglio dei Governatori e GWA Salvatore Giacona; i Past Governatori Antonio Pogliese e GWA Lucio Vacirca, nostri soci. Erano, altresì, presenti: il Coordinatore GMT del Distretto, Antonio Bellia, nostro socio; il Presidente della V Circoscrizione Marilisa Pogliese ed il Presidente di Zona in sede Orazio Licciardello nostro socio, mentre si contavano numerosissimi Officers distrettuali, e di Club, molti dei quali provenienti anche dalle diverse provincie della Sicilia.

La storia del Lions Club

Fu il notaio Giuseppe Ciancico nel 1957, ad aggregare il primo nucleo di soci fondatori attorno al vessillo di Lions International, tra la borghesia illuminata del tempo che mirava soprattutto a creare un punto di incontro per uno scambio di informazioni e di idee al di fuori dallo schema dei partiti. Il Lions Club Catania Host da sempre continua a segnare, la storia del lionismo siciliano, e per il suo indiscusso prestigio, vanta al suo attivo un Presidente del Consiglio dei Governatori e ben quattro governatori distrettuali. È stato un anno colmo di attività quello del Presidente uscente Maurizio Nicolosi, professionista serio, attento ed equilibrato, che ha saputo imporre al Club un passo di marcia non indifferente. Sono stati così realizzati numerosissimi service, tutti di qualità, nelle scuole di ogni ordine e grado, mentre diversi soci si sono spinti fino a Lampedusa per offrire una mano d’aiuto alla comunità locale impegnata nell’accoglienza.

Presentato il nuovo Consiglio Direttivo

Il nuovo Presidente Barbara Elena Ciravolo, ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo ed ha tracciato le linee guida del nuovo anno di presidenza, che già si presenta particolarmente ricco e volto a perseguire ambiziosi traguardi nella solidarietà e nel servizio.







