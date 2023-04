L’oroscopo del 5 aprile: da Ariete a Pesci, le previsioni per tutti i segni

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, mercoledì 5 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Urge un momento di riflessione: vi sentite stanchi verso parecchie cose, attratti dal nuovo e da ciò che è meglio. Ottima cosa, solo se non esasperata! Trovate il modo di guardare dentro di voi al fine di scegliere per il meglio. Giorno pazzerello sotto il profilo sentimentale. Siete molto concentrati su voi stessi e sulle vostre necessità affettive e poco attenti a quelle del partner.

Toro

Non lesinate sull’impegno necessario per raggiungere le mete sperate al lavoro: se volete ottenere un certo risultato, dovete rimboccarvi le maniche e mettere in conto imprevisti e fatica. Momento adatto per risanare il bilancio, fare chiarezza in una questione che si complica giorno dopo giorno, occuparvi maggiormente del vostro benessere fisico. Mente tirata a lucido da Mercurio.

Gemelli

Astri favorevoli, oggi, vi forniscono mezzi e grinta per ottenere quel che desiderate. Giornata all’insegna di una grande socievolezza e di una bella voglia di stare con gli altri: è il momento per allargare la cerchia delle conoscenze, ma anche per riallacciare vecchi rapporti o amicizie allentate. Il pensiero positivo vi aiuta ad ottenere risultati soddisfacenti anche nel lavoro.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Se è giunto il momento di una chiarificazione in famiglia e nella coppia, potete finalmente agire indisturbati; il momento è davvero favorevole. Vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni. Dedicate più tempo ai vostri hobby, alle letture, agli svaghi, agli amici e alle attività che possano rigenerarvi. Approfondimenti.

Leone

In questa giornata le stelle sono a vostro favore. Avrete la fortuna necessaria per riuscire al meglio in ogni situazione! Se tenete nel cassetto dei progetti originali, proponeteli a qualcuno che conta, ad un vostro superiore; vi ascolterà con attenzione. In amore, se sei single potreste ricevere una dichiarazione in piena regola. Un consiglio: non nascondete ciò che pensate!

Vergine

Il giorno richiede attenzione sul versante economico: può darsi che l’eccessiva foga vi induca a spese avventate. Programmazione e tempismo non basteranno a garantirvi il successo, se non ci metterete anche un po’ d’astuzia e quel garbato tocco di diplomazia. Nella sfera privata fate attenzione alle interferenze indesiderate di persone che potrebbero danneggiarvi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Purché non desideriate la Luna, in questo giorno non potrete certo lamentarvi. Le occasioni di divertimento, di svago, di affermazione non mancheranno… anche se ben pochi di voi potranno davvero realizzare ‘il grande sogno’ della vita. Oggi vi disturba Marte dal decimo campo: un imprevisto meccanico o al lavoro vi farà saltare la mosca al naso. Procede bene l’amore.

Scorpione

Giornata piuttosto tranquilla, con la Luna malinconica nel segno che precede il vostro. Ve la cavate alla grande anche senza faticare, al riparo da crisi nervose e tensioni emotive. L’essenziale è pensare a qualcosa di piacevole, agli affetti presenti: sono i sentimenti ? in questo momento – la vostra vera ricchezza, che vi sostengono e vi rassicurano anche nei momenti difficili.

Sagittario

A darvi un po’ di brio c’è il sestile della Luna in Bilancia: potrebbe capitarvi lo spunto per un’idea grandiosa. Aiutare un amico che se la passa male, magari organizzando una festa a sorpresa, vi farà sentire bene e vivi. In campo sentimentale fate solo ciò che vi sentite di fare, il resto cercate di lasciarvelo alle spalle, compresi i consigli di chi crede di sapere tutto.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 5 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

L’ostilità tra la Luna e Marte ha il potere di rendervi insofferenti e rifilarvi qualche noia. Se è vero che Mercurio e Venere vi offrono il loro appoggio, è anche vero che oggi le stelle vi mettono con le spalle al muro al lavoro e nella vita di coppia. Nel primo caso evitate osservazioni ai vostri colleghi; nel secondo mostratevi comprensivi, esaudite ogni richiesta del partner.

Acquario

Buon giorno. Vi darete molto da fare per aumentare le risorse e costruire qualcosa per il futuro, specie dal punto di vista professionale. Sarà un giorno molto movimentato per le relazioni sociali: divertitevi! Saranno stupendi i momenti che trascorrerete con la persona amata; chi è solo cercherà qualcuno con cui condividere entusiasmo e idee. Progetti di viaggio.

Pesci

Se in passato avete adottato un modello d’azione adeguato agli obiettivi che vi eravate prefissati, ora inizierete a vederne i risultati. Non servono idee grandiose e altisonanti, in questo momento: basta un piccolo sforzo, una piccola intuizione, per creare un varco dove infilarvi di corsa. In serata rimarrete affascinati da una persona molto, molto particolare.

Questo è l’oroscopo di oggi, 5 aprile. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay