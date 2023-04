L’oroscopo di oggi, mercoledì 19 aprile: le previsioni da Ariete a Pesci

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi, mercoledì 19 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con gli astri che avete sopra il capo, la giornata sarà tutta un susseguirsi di sorprese, anche finanziarie: cercate di non lasciarvi distrarre dalle piccole cose che non vanno, se non volete perdere di vista l’occasione giusta e farvela sfuggire. Questo giorno vi vede venire a capo di situazioni che si trascinano da tempo, e la fortuna avrà un ruolo pari alla vostra indiscussa abilità.

Toro

Luna nel segno che precede il vostro. Approfittatene per rigenerarvi fisicamente ma anche per riflettere e per definire ciò che non va, nel rapporto di coppia o tra le mura domestiche: parlate, buttate fuori tutto ciò che pensate, invece di rodervi in solitudine. Nelle questioni sentimentali, aprendovi al partner potrete migliorare la storia o metterla in crisi se non siete soddisfatti.

Gemelli

Le stelle vi coccolano: preparatevi ad una giornata veramente brillante, contrassegnata da una vasta gamma d’opportunità, d’incontri piacevoli e interessanti dal punto di vista intellettuale. Per qualcuno potrebbe diventare difficile dire di no ad un’avventura, anche se titolare di un rapporto di coppia ben assestato e soddisfacente. Buoni affari, entrate di denaro.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna alta nel vostro cielo, interessante e positiva. Liberi e indipendenti nella professione? Potrete ottenere risultati importanti, anche economici, grazie alla determinazione, alla costanza che saprete sfoderare. Sarete molto impegnati, con un senso di responsabilità davvero notevole. Giorno appagante anche per i più giovani in cerca di un porto sicuro, di una storia importante.

Leone

Gli astri vi riservano privilegi in tutti gli ambiti della vita. Portano novità, occasioni brillanti e risultati interessanti per molti di voi, anche di tipo finanziario. Se siete in coppia vivrete l’amore come magica miscela di passione erotica e di profonda amicizia. La curiosità, che vi anima da sempre, oggi ha un occhio di riguardo per chi studia, per chi ha interessi culturali.

Vergine

Vi destreggerete magnificamente in tutte le prove che richiedono elasticità mentale, intuito, e una solida preparazione; non mancheranno opportunità per concludere buoni affari. Siete felicemente in coppia? Qualcosa di inaspettato vi attende. Amate l’avventura? La Luna nell’ottavo campo soffierà sul fuoco della trasgressione e la vostra intraprendenza farà il resto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un imprevisto vi costringe a mettere in discussione il vostro modo di reagire agli eventi avversi. Qualcosa vi disturba, anche se non sapete bene definirlo precisamente: non abbiate paura, seguite l’istinto e il buon senso. Se si tratta di amore, prendetevi uno spazio vostro di libertà in modo di allentare le tensioni e dedicare tempo a voi tessi, e non solo al partner.

Scorpione

Il giorno può portare novità straordinarie. Otterrete soddisfazioni sul lavoro, anche di tipo economico. Per alcuni di voi si tratterà di piccoli ma significativi passi in avanti; per altri ci sarà il raggiungimento di un obiettivo ambizioso tanto desiderato. Parliamo d’amore: concedetevi una serata speciale con il partner, per fare qualcosa di diverso e piacevolmente folle.

Sagittario

Siete più aperti del solito verso gli altri, e questo vi permette di ottenere molto con poco sforzo. Con Giove in trigono, avete anche un buon fiuto per le questioni di denaro: sfruttate le opportunità che si presentano nel lavoro come nella vita privata. Non fate calcoli e progetti per il futuro, vivete alla giornata le cose belle che la vita vi offre. Mille gli inviti per la serata.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 19 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna in quarto Campo eccezionalmente positiva. Sviluppate la fiducia in voi stessi per realizzare ciò che vi sta più a cuore: l’indecisione non vi si addice! Luna che accede i riflettori sulla famiglia. Qualunque sia il problema che vi preoccupa, riuscite a trovare la soluzione. La forma non è al massimo, prendetevi cura di voi stessi; un ciclo di massaggi, una ginnastica mirata.

Acquario

Il giorno vi vede particolarmente in forma, con l’entusiasmo alle stelle e alcuni progetti da realizzare: è uno di quei rari momenti della vita in cui tutto va bene! Gli astri vi autorizzano, quindi, ad accantonare il lavoro e a dedicarvi alle persone a voi care. Ottimo cielo per le faccende amorose. Vi spinge a parlare al partner dei vostri progetti, a uscire di più nel tempo libero.

Pesci

Preparate un bel sacco e buttateci dentro ostacoli, imprevisti e pensieri negativi. Basterebbe solo questo per garantirvi prospettive serene e gratificanti, ma non vi fermerete qui: con Luna e Giove nel secondo campo, butterete nel vostro sacco anche soddisfazioni e denaro. Dateci dentro, impegnativi se avete in programma incontri, trattative e affari di una certa importanza!

Questo è l’oroscopo di oggi, 19 aprile. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay