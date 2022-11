Caso Lukoil, la Regione va dal Mise. Urso: “Proveremo tutte le strade, anche intervento Stato o proroga”

Governo regionale e nazionale tentano il tutto per tutto per salvare la raffineria Lukoil di Priolo dalla chiusura.

Si tenta il tutto per tutto per salvare l’Isab Lukoil di Priolo Gargallo (Siracusa) dalla sempre più probabile chiusura della raffineria a causa dell’embargo russo che non permetterà più a breve i rifornimenti di greggio in Sicilia.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il neo assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, hanno preso parte al tavolo convocato per stamattina al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Presente, alla riunione, anche il ministro Adolfo Urso che nei giorni scorsi ha ribadito la volontà dell’esecutivo di fornire soluzioni adeguate alla vertenza, con la speranza che lo stabilimento possa riuscire a garantire l’occupazione di tutti i lavoratori.

Urso: “Proseguiremo tutte le strade”

“Siamo impegnati in prima fila da subito, riteniamo strategico assolvere al nostro impegno di garantire l’interesse nazionale”, ha sottolineato il ministro. “L’impianto di Priolo è un asset strategico per il nostro sistema produttivo, per la nostra filiera industriale” e quindi “è un interesse nazionale”.

“Noi intendiamo proseguire tutte le strade a partire da un ulteriore confronto con il sistema bancario” su ulteriori garanzie della Sace, ha sottolineato Urso.

Il ministro non ha escluso “l’intervento diretto dello Stato”. Resta aperta la strada di “confrontarsi in Europa per una eventuale proroga dell’embargo al petrolio come è stato concesso ad altri Paesi” o un’acquisizione con l’uso del golden power per garanzie occupazionali.

“Ove ci fossero investitori che intendono rilevare l’impianto – ha aggiunto noi garantiremmo un livello di prescrizione, che lo strumento golden power consente quando si tratta di asset strategici” a patto che vengano mantenuti “i livelli occupazionali, produttivi e gli investimenti per la salvaguardia dell’ambiente”.

Urso ha promesso un nuovo incontro “entro metà dicembre, con soluzioni che pensiamo di poter mettere in campo per quella data”.

Tamajo: “Chiesto riconoscimento di area di crisi industriale complessa”

“Dall’incontro che abbiamo avuto al Ministero si riscontra un’ottima sinergia tra il Governo siciliano e quello nazionale“, ha dichiarato Tamajo al termine del tavolo romano.

“La priorità del presidente Schifani ed anche del mio assessorato, è quella della tutela delle oltre settemila persone che rischiano il posto di lavoro. Abbiamo posto tra le soluzioni anche il riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa, iter già avviato attraverso un procedimento amministrativo”, ha concluso l’assessore.

E mentre a Palazzo Piacentini si discuteva della strategia da attuare per scongiurare la chiusura della raffineria, a Siracusa in tanti hanno preso parte al corteo di protesta promosso da Cgil e Uil.

Presenti anche i sindaci di Siracusa e provincia, il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, e diversi deputati regionali e nazionali. I manifestanti sono giunti davanti la sede della Prefettura di Siracusa. Nel pomeriggio di oggi, inoltre, è previsto un altro presidio davanti al sede del Mise.