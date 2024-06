Palazzolo Acreide piange il piccolo Vincenzo, morto nel pozzo: “Dolore profondo e ingiustificabile”

Feste sospese e città avvolta dal dolore dopo la tragedia avvenuta durante un campo estivo per disabili.

Palazzolo Acreide (SR) e tutta la Sicilia in lutto per la morte del piccolo Vincenzo Lantieri, finito in un pozzo durante una gita con lo staff di un campo estivo nelle campagne di contrada Falabia.

Il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, si è recato sul luogo della tragedia e ha manifestato il cordoglio dell’Amministrazione alla famiglia e anche all’operatrice della cooperativa che gestiva il campo estivo, che avrebbe tentato di salvare il piccolo. La donna è stata miracolosamente salvata e trasferita in ospedale, naturalmente in stato di shock per quanto accaduto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per il piccolo Vincenzo, morto in circostanze che – purtroppo – ricordano una tragedia che sconvolse l’Italia 43 anni fa: quella del piccolo Alfredino Rampi, vittima di quello che è passato alla storia come “l’incidente di Vermicino”.

Tra i tanti messaggi c’è quello della scuola frequentata dal bambino, che scrive sulla pagina Facebook: “La comunità scolastica dell’Istituto V. Messina oggi è sconvolta da un gravissimo lutto: la prematura scomparsa del piccolo Vincenzo Lantieri frequentante la scuola primaria del nostro istituto. Un dolore profondo e ingiustificabile che colpisce tutti noi. Ci stringiamo in rispettoso silenzio e con un sentimento di vicinanza alla famiglia, ai compagni di classe e quanti hanno stretto con lui legami di amicizia e affetto”.

Il sindaco ha ordinato la sospensione delle feste previste per il patrono San Paolo, una celebrazione molto sentita dalla comunità ma che in questo caso passa naturalmente in secondo piano di fronte alla tragedia che ha sconvolto tutti.

“Siamo certi di interpretare con tale decisione il sentimento di cordoglio collettivo per la perdita del piccolo Vincenzo, così da poter esprimere la nostra vicinanza alla famiglia”, dice il parroco, spiegando che “restano confermate tutte le celebrazioni liturgiche. Il 28 giugno, subito dopo la messa, il Simulacro verrà svelato”. Previsto un momento di preghiera per il bambino. “Alle 22 invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla veglia di preghiera per il piccolo Vincenzo nella Basilica”, dicono il parroco e il Comitato che si occupa dei festeggiamenti per il patrono.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo Vincenzo Lantieri sarebbe caduto all’interno di un pozzo probabilmente dopo essere sfuggito ai controlli del personale del campo estivo che frequentava assieme al fratellino disabile. Il pozzo artesiano era profondo circa 15 metri ed era per metà pieno d’acqua: il bambino, quindi, sarebbe morto per annegamento.

Un’operatrice avrebbe tentato di soccorrerlo, ma senza riuscirci. I vigili del fuoco – con il supporto di un elisoccorso arrivato da Catania – ha recuperato il corpo senza vita del piccolo dopo un intervento durato diverse ore.

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.

