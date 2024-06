FOTO | Bambino morto dopo essere caduto nel pozzo: Sicilia sotto shock, la prima ricostruzione

Da chiarire la dinamica della vicenda, avvenuta nelle campagne del Siracusano. Sotto shock l'intera comunità.

Tragedia a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, dove un bambino di 8 anni è morto dopo essere caduto all’interno di un pozzo nelle campagne di Falabia.

Coinvolta nella brutta vicenda anche una donna, recuperata fortunatamente in vita. Una storia che si è conclusa nel peggiore dei modi, proprio poche settimane dopo il 43esimo anniversario della tragedia di Vermicino in cui perse la vita il piccolo Alfredino.

Bambino caduto in un pozzo a Palazzolo Acreide: è morto

Da confermare la dinamica di quanto accaduto. Il bambino sarebbe precipitato, per cause da accertare, in un pozzo profondo circa 15 metri (di cui la metà piena d’acqua). In base alle prime informazioni sul caso, pare che nelle vicinanze del luogo si stesse svolgendo un campo estivo. Una donna (classe 1970), operatrice di una cooperativa Anffas per bambini disabili, sarebbe scesa nell’area del pozzo, ma pare sia stata già recuperata: i pompieri l’hanno affidata alle cure del 118. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco nel tentativo di soccorrere il minore. L’elicottero “Drago 148” è decollato dall’aeroporto Catania Fontanarossa, ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare. I sommozzatori dei vigili del fuoco, infatti, hanno confermato il recupero della donna e del corpo senza vita del minore. Pare che sul posto sia giunto anche sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe sfuggito ai controlli durante un campo estivo per disabili a Palazzolo Acreide e sarebbe finito nel pozzo per poi morire per annegamento. Un’operatrice della comunità, la donna recuperata dai vigili del fuoco, avrebbe tentato di soccorrerlo, purtroppo senza successo.

L’inchiesta

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bambino disabile di 10 anni morto dopo essere caduto nel pozzo artesiano nelle campagne di Palazzolo Acreide. L’inchiesta al momento è a carico di ignoti.

Immagine di repertorio