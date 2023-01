Altro lutto nel mondo dello sport, è morta Silvia Giordano: “Rimarrai nei nostri cuori”

Ancora un lutto, questa volta nello sport siciliano: è morta Silvia Giordano, ex giocatrice e pallanotista dell'Ortigia.

Lutto nel mondo dello sport: è morta Silvia Giordano, ex giocatrice e pallanotista dell’Ortigia. Una scomparsa prematura dovuta a un male incurabile che l’aveva colpita tempo fa.

Ancora una volta è la malattia a portare via un’eccellenza dello sport italiano e internazionale: solo pochi giorni fa, un cancro ha ucciso l’ex calciatore Gianluca Vialli.

Lutto nello sport, morta Silvia Giordano

A comunicare, tramite i social, la triste notizia è proprio il Circolo Canottieri Ortigia. Su Facebook è questo il messaggio d’addio per la 49enne: “È una di quelle notizie che non avremmo ma voluto ricevere. Una notizia terribile, una perdita enorme. Oggi ci ha lasciato prematuramente Silvia Giordano, una di noi. Ex giocatrice dell’Ortigia, quando la formazione, all’epoca guidata da Gino Leone, militava in Serie A2, Silvia ha riempito la Cittadella e il mondo Ortigia con la sua generosità, la sua estrema bontà e quel sorriso dolce che non la abbandonava mai, nemmeno nei momenti di difficoltà”.

“Rimarrai sempre nei nostri cuori Silvia, eterna come il tuo sorriso e i tuoi modi gentili. Il Circolo Canottieri Ortigia si stringe attorno ai familiari, agli amici e agli affetti più cari di Silvia in questo momento di terribile dolore”.

Anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha espresso cordoglio per la morte di Silvia Giordano: “Mancheranno nella nostra città il sorriso dolce e gli occhi luminosi di Silvia Giordano: una splendida persona e un punto di riferimento per la pallanuoto e per lo sport in città. Condoglianze alla famiglia e alle persone a lei più care”.

Fonte foto: Facebook – Circolo Canottieri Ortigia 1928