L’addio a Maddalena Galeano, oggi i funerali: donati gli organi della 19enne

L'incidente mortale in via Luigi Monti e il dolore: è il momento dell'ultimo saluto a Maddalena Galeano. La famiglia sceglie di donare gli organi.

La famiglia di Maddalena Galeano, la 19enne morta in un tragico incidente tra via Luigi Monti e via Piazza Armerina a Siracusa, ha scelto di donare gli organi.

Oggi pomeriggio sarà il momento dell’ultimo saluto alla ragazza, iscritta all’ultimo anno del liceo Tommaso Gargallo e appassionata di sport: i funerali si terranno al Santuario della Madonna delle Lacrime a partire dalle ore 15.

L’incidente mortale a Siracusa, donati gli organi di Maddalena Galeano

L’incidente stradale che ha provocato la morte della giovane si è verificato lo scorso lunedì, 17 gennaio 2023, intorno alle 9 del mattino. Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto, al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter a bordo della quale viaggiava la vittima viaggiava si sarebbe scontrato contro un’auto nei pressi di una rotatoria.

In seguito al violento impatto, la giovane Maddalena Galeano sarebbe stata sbalzata fuori dal mezzo e sarebbe finita sull’asfalto. In seguito all’intervento del 118, la ragazza è stata trasferita prima all’ospedale Umberto I e poi al San Marco di Catania. Nonostante il delicato intervento chirurgico subìto, per la 19enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale. Al momento, sull’incidente mortale indaga la Procura. La conducente dell’auto è stata iscritta (come atto dovuto) nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. La famiglia di Maddalena, distrutta dal dolore, ha scelto di donare gli organi della ragazza.

Fonte immagine: Facebook