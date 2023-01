Siracusa piange la tragica scomparsa di Maddalena: “Solare, sportiva, sorridente”

Sono tanti i messaggi che rimbalzano sui social per ricordare la giovane, per esprimere vicinanza alla famiglia

E’ il momento del cordoglio per la tragica scomparsa di Maddalena Galeano, la giovane deceduta a seguito dell’incidente di martedì mattina in via Luigi Monti, a Siracusa, all’altezza della rotatoria di via Professor Lino Romano. Sono tanti i messaggi che rimbalzano sui social per ricordare la giovane, per esprimere vicinanza alla famiglia di Maddalena.

Era una sportiva, Maddalena. A ricordarla, in una lettera è la FIDAL, la federazione italiana atletica leggera:

“A soli 18 anni è scomparsa la giovane atleta siracusana Maddalena Galeano, rimasta coinvolta in un incidente stradale nella sua città.

Cresciuta con la Selene Milone Diana, nella quale aveva dato prova delle sue abilità agonistiche e del suo profondo spirito sportivo, per due volte aveva partecipato con la rappresentativa siciliana ai Campionati Italiani Cadetti, nel 2018 a Rieti nel pentathlon e l’anno successivo nel giavellotto a Forlì.

“Ti ricorderemo sempre sorridente, dolce e disponibile – si legge ancora nel messaggio pubblicato dalla società sui social – Siamo veramente affranti perché non potrai più gioire in questa vita. Il tuo sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Ciao Maddalena”.

foto facebook di Davide Battistella