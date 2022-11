Mareggiate e maltempo, il giorno dopo sul litorale Acese – FOTO

Il sindaco di Acireale Stefano Alì e l'assessore alla Protezione Civile Salvo Grasso ringraziano i volontari che hanno operato nonostante il maltempo: ecco le foto delle operazioni.

Il litorale di Acireale appare letteralmente “flagellato” dalle forti mareggiate e dal maltempo che hanno interessato la Sicilia orientale nelle scorse ore.

Il sindaco Stefano Alì e l’assessore alla Protezione Civile Salvo Grasso hanno rivolto elogi e ringraziamenti ai reperibili dell’Ufficio Lavori Pubblici, alla polizia municipale e ai volontari che si sono attivati per le operazioni di soccorso e controllo del territorio.

Litorale di Acireale colpito dalle mareggiate: gli effetti del maltempo

Ieri il sindaco Alì e l’assessore Grasso avevano provveduto – viste le condizioni meteo avverse in buona parte della Sicilia, soprattutto nella parte sud-orientale dell’isola – a interdire l’accesso ai porti delle frazioni Santa Maria la Scala, Santa Tecla, Stazzo e Pozzillo per precauzione.

Per affrontare le criticità legate al maltempo nell’Acese, sono intervenuti i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione Guardia-Mangano, del NVPC Arcicaccia Acireale e dell’Associazione Prevenzione Foreste Acireale. L’assessore Grasso li ha ringraziati con queste parole: “Ancora una volta, tutti i volontari intervenuti si sono adoperati con spirito di abnegazione, affiancando a dovere il corpo della polizia municipale e i dipendenti reperibili in forza ai Lavori pubblici, sempre in prima linea durante le situazioni emergenziali”.

Anche il sindaco Alì, nel ringraziare tutto il personale dipendente all’opera in questi giorni, ha rivolto un forte elogio ai volontari che anche in queste ore si stanno adoperando al fine di lenire gli effetti delle mareggiate ad Acireale, garantendo il loro supporto.

“Non è una novità – ha osservato il primo cittadino acese – e anche per questa ragione i volontari di Protezione Civile meritano un ringraziamento corale, da parte della collettività, per lo spirito di sacrificio che contraddistingue la loro determinante azione. Ritengo, altresì, rivolgere un ringraziamento particolare all’assessore Salvo Grasso, il quale opera sempre con professionalità e impegno, all’insegna del fare e non dell’apparire”.

Fonte immagini: Facebook – Città di Acireale