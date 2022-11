Meteo Sicilia, stop all’allerta ma rimangono piogge e instabilità: le previsioni

Le previsioni meteo per il 28 novembre: nessuna allerta, ma la settimana inizia all'insegna dell'instabilità.

Fine dell’allerta meteo ma ancora instabilità e qualche temporale in Sicilia: sono queste le previsioni per domani, lunedì 28 novembre 2022.

Il maltempo ha provocato non pochi danni in Sicilia: particolarmente colpite le Isole Eolie, rimaste isolate per svariati giorni a causa dei forti venti, dei temporali e delle mareggiate. Per fortuna, però, il peggio sembra essere passato – almeno per l’isola – e nei prossimi giorni si prevede un lieve miglioramento della situazione.

Meteo Sicilia, previsioni del 28 novembre

Il bollettino odierno della Protezione Civile della Regione Siciliana per il rischio idrico e idro-geologico non annuncia alcuna allerta per il 28 novembre. Tuttavia, si registreranno ancora delle piogge o dei temporali isolati in alcune zone della Sicilia, come a Palermo. Si raccomanda quindi prudenza, soprattutto in prossimità delle zone costiere o aree ad alto rischio frane.

Le temperature si manterranno nella media stagionale, con massime di 17 gradi ad Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. I venti saranno deboli, moderati nel Siracusano.

Di seguito, si riportano le previsioni di Sias Sicilia (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) con le tendenze per lunedì 28 novembre. “La settimana inizia all’insegna della variabilità con ampi spazi di sereno sul settore occidentale e residua nuvolosità con possibilità di locali piovaschi sul settore ionico.

Venti: al mattino deboli e dai quadranti settentrionali, poi in rotazione dai quadranti meridionali.

Mari: da agitato a mosso il mar Ionio, da molto mossi a poco mossi i rimanenti bacini.

Temperature: in lieve diminuzione sia nei valori massimi che minimi con calo più marcato per le minime”.