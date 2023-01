In Sicilia tornano freddo, piogge e maltempo: il risveglio di Palermo dopo i temporali – FOTO

Maltempo a Palermo e provincia, con ben 100 interventi nella notte da parte dei vigili del fuoco e altre operazioni in corso: ecco il resoconto e le foto.

Il maltempo torna in Sicilia e si abbatte soprattutto sulla provincia di Palermo: sono circa 100 gli interventi eseguiti nelle scorse ore dai vigili del fuoco del capoluogo regionale dopo il forte temporale registrato.

Gli operatori hanno eseguito gli interventi anche e soprattutto nel corso della notte con l’intento di soccorrere le persone in difficoltà e limitare l’impatto dei danni causati in città e nel territorio provinciale dalle piogge intense e dal forte vento.

Maltempo a Palermo, disagi e interventi dopo il temporale

In un Tweet dei vigili del fuoco si legge: “#vigilidelfuoco impegnati nella notte per i danni causati in città e nel territorio provinciale da piogge intense e forte vento: 100 interventi svolti finora per alberi e cartelloni abbattuti, allagamenti diffusi. Operazioni in atto”.

#Maltempo #Palermo, #vigilidelfuoco impegnati nella notte per i danni causati in città e nel territorio provinciale da piogge intense e forte vento: 100 interventi svolti finora per alberi e cartelloni abbattuti, allagamenti diffusi. Operazioni in atto [#21gennaio 9:00] pic.twitter.com/CFvTkJ4Ybl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 21, 2023

Anche nella giornata del 20 gennaio gli interventi sono stati diversi a causa delle piogge e forte vento. Alberi pericolanti o direttamente caduti e lamiere divelte in varie aree del Palermitano, momenti di preoccupazione ma per fortuna – sembra – nessun ferito o situazione grave. Solo disagi comuni associati con l’arrivo del maltempo.

Nel fine settimana appena iniziato in Sicilia le temperature si abbasseranno sensibilmente: arriverà il freddo e, purtroppo, anche qualche pioggia e un po’ di instabilità che accompagnerà l’isola per un paio di giorni.

Fonte foto: vigili del fuoco