Palermo, disagi in città per il maltempo: alberi caduti e lamiere divelte

Alberi pericolanti o direttamente caduti e lamiere divelte: il maltempo ha causato numerosi disagi in tutta Palermo

Il maltempo abbattutosi nelle ultime ore su tutto il territorio di Palermo ha prodotto diversi disagi nel capoluogo.

Sono ben 10 infatti gli interventi in corso di svolgimento, fanno sapere i Vigili del Fuoco, tutti riguardanti soprattutto alberi pericolanti (o caduti, come vi mostriamo nella foto scattata in Viale Lazio) e lamiere divelte.

Sono ancora numerose, tuttavia, le richieste d’intervento ancora da espletare: ad essere interessati l’intera città e la zona Nord, in particolare i comuni di Capaci, Carini, Villagrazia di Carini e Cinisi.