Maltempo: temporali e rischio incendi, domani allerta in Sicilia

Temporali e rischio incendi. E' allerta sulla Sicilia per la giornata di domani, martedì 25 giugno. La Protezione civile pubblica due avvisi.

Temporali e rischio incendi. E’ allerta sulla Sicilia per la giornata di domani, martedì 25 giugno. La Protezione civile regionale ha pubblicato due avvisi: il primo di allerta arancione per rischio e incendi e ondate di calore su tutta l’isola, con temperature massime di 30° su Palermo, 32° su Messina e 33° su Catania; il secondo riguarda invece il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali sulle province di Palermo e Trapani. Il livello di allerta classificato come giallo, con precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”.