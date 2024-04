Sicilia, temperature in discesa e forte rischio temporali per il primo maggio

Come spiegato dagli esperti di 3Bmeteo, un vortice di bassa pressione colpirà parte dell'Isola a partire dalla giornata di mercoledì 1 maggio

Potrebbe essere un primo maggio di pioggia e maltempo diffuso in Sicilia. Dopo il sole e le temperature in linea con la media stagionale nel weekend, infatti, secondo quanto riportato da 3Bmeteo questo clima dovrebbe durare fino alla giornata di martedì 30. Successivamente, potrebbe esserci un peggioramento importante delle condizioni meteorologiche a causa dell’arrivo di un vortice di bassa pressione.

Secondo gli esperti, quella del 1 maggio sarà quindi una giornata di temporali nell’Isola. Particolarmente colpite dal maltempo potrebbero essere le zone di Palermo, Trapani e Agrigento.

Meteo Sicilia, primo maggio di temporali a Palermo

Dopo giorni di clima nelle medie stagionali con temperature miti e sole sparso, le prossime saranno ore di maltempo in diverse zone della Sicilia. Come spiegato dagli esperti di 3Bmeteo, infatti, un vortice di bassa pressione colpirà parte dell’Isola a partire dalla giornata di mercoledì 1 maggio, causando temporali e temperature nettamente sotto la media stagionale soprattutto nelle zone di Palermo, Trapani e Agrigento. Diffuso in gran parte dell’Isola, il maltempo dovrebbe durare anche per le ore successive al primo maggio. Dopo il sole degli ultimi giorni dunque, la Sicilia tornerà a subire un clima autunnale. Il tutto, in attesa dell’arrivo dell’estate.