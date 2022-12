Manovra, si va verso la fiducia. Lollobrigida: “Non è strumento idoneo, serve responsabilità”

Per l'approvazione della Manovra potrebbe essere necessario ricorrere alla fiducia in Parlamento. Meloni: "No esercizio provvisorio".

La Manovra del Governo potrebbe essere sottoposta alla fiducia nel momento in cui le Camere non dovessero applicare delle modifiche. Lo rendono noto alcune fonti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Mef, infatti, non suggerisce particolari cambiamenti per il testo che verrà portato in Aula nelle prossime ore. L’unica eccezione riguarderebbe la riformulazione del Pos.

Lollobrigida: “Bisogna superare criticità”

Nel frattempo il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in merito alla questione della fiducia ha auspicato che le forze politiche possano mettere in atto un “senso di responsabilità”, non risparmiando critiche nei confronti del voto di fiducia.

“C’è un ministro che meglio di me saprebbe rispondere alla domanda se il Governo intenderà porre la fiducia come strumento, eventualmente per superare delle criticità indotte da atteggiamenti d’Aula, legittimi ma che possono essere superati con questo che non è lo strumento più idoneo in senso generale”, ha commentato Lollobrigida.

Nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni ha assicurato che il Governo è al lavoro per stringere i tempi per l’approvazione della Manovra. Per la leader di Fratelli d’Italia non sarà necessario il ricorso all’esercizio provvisorio.