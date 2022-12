Manovra, slitta l’approdo in Aula? Prosegue trattativa maggioranza-opposizione

Sembrano destinati ad allungarsi ancora i tempi per l'approdo in Aula del testo della Manovra. Lavori al rilento in Commissione Bilancio.

Potrebbe slittare ancora l’approdo della Manovra nell’Aula della Camera a causa dell’allungamento dei tempi in Commissione Bilancio.

Attualmente, infatti, per poter procedere all’approvazione della Legge di Bilancio sarebbe stato chiesto di posticipare i lavori dalle 13 di mercoledì 21 dicembre – così come fissato dai capigruppo – al pomeriggio.

Manovra, il voto entro il 23 dicembre?

La seduta potrebbe dunque essere fissata tra giovedì e venerdì, in modo da concludere la votazione entro la giornata del 23 dicembre. Nel frattempo i lavori in Commissione Bilancio alla Camera si sono fermati ieri sera a riprenderanno alle 13 di oggi con un ufficio di presidenza. La ripresa delle votazioni è programmata a partire dalle ore 14.

Nelle scorse ore nessun emendamento è stato approvato e non sono stati depositati nemmeno gli emendamenti dei relatori. Un centinaio di emendamenti provenienti dalle opposizioni sono stati bocciati dalle 19.30 di ieri, mentre dalle 2.30 si sono svolti diversi bilaterali tra il Governo e i gruppi di maggioranza e opposizione per discutere delle modifiche da applicare al testo.

Manovra, Meloni: “Giornate decisive”

Ieri pomeriggio la premier Giorgia Meloni aveva parlato di “giornate decisive” per l’approvazione della Manovra finanziaria, “sulla quale continuiamo a lavorare incessantemente per dare risposte immediate e concrete a cittadini e imprese”.

L’esecutivo spinge affinché la Legge di Bilancio possa essere definitivamente approvata entro la scadenza al fine di scongiurare l’esercizio provvisorio.