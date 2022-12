Manovra, Meloni: “Giorni decisivi, daremo risposte”. Scontro su tempi di discussione

La premier Meloni assicura che il Governo farà in fretta per dare risposte ai cittadini. Intanto non si placa lo scontro sui tempi.

Prosegue il lavoro del Governo per definire la Manovra che dovrà essere varata entro il 31 dicembre.

La premier Giorgia Meloni, attraverso un post pubblicato su Facebook, ha sottolineato che quelle in corso sono “giornate decisive per la Manovra economica, sulla quale continuiamo a lavorare incessantemente per dare risposte immediate e concrete a cittadini e imprese”.

Manovra, si chiude entro Natale?

L’esecutivo spinge affinché la Legge di Bilancio possa essere definitivamente approvata entro la scadenza al fine di scongiurare l’esercizio provvisorio. Da Palazzo Chigi l’indicazione è quella di riuscire a chiudere i lavori prima di Natale, entro e non oltre la notte tra il 23 e il 24 dicembre.

Opposizioni in rivolta

Al momento, comunque, rimane alta la tensione con i partiti d’opposizione che lamentano un allungamento ingiustificato dei tempi di esame del testo in Commissione Bilancio della Camera.

Proprio oggi l’ufficio di presidenza della Commissione ha reso noto che i lavori sarebbero ripresi alle 18,30, mentre il Centrosinistra spingeva per le ore 14.

Nel frattempo, nelle scorse ore, è saltato il provvedimento che fissava a 60 euro la soglia dei pagamenti entro la quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare il Pos.