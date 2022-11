Mantova, cinghiale aggredisce 92enne: amputati braccio e gamba

Un signore di 92 anni è stato vittima di un brutale attacco di un cinghiale mentre si trovava dinanzi casa nel mantovano: è in gravissime condizioni.

E’ sconvolgente la storia che arriva da Mantova. A San Giovanni del Dosso, in provincia, un uomo di 92 anni è stato brutalmente aggredito da un cinghiale davanti la sua abitazione.

Gli attacchi e i morsi dell’animale si sono rivelati devastanti per l’anziano signore che, ricoverato d’urgenza in ospedale, ha subito l’amputazione di braccio e gamba destra: il 92enne si trova in pericolo di vita.

L’aggressione del cinghiale

L’anziano si trovava in casa, all’interno di una grande azienda agricola di famiglia, quando ha sentito ad un certo punto il cane abbaiare.

Uscito sull’aia, ha trovato il cinghiale che, infastidito dal cane, lo ha attaccato violentemente con morsi su braccia, gambe e addome.

Tornati a casa, figlio e nipote del 92enne lo hanno ritrovato disteso in terra, ferito ma cosciente, in gravissime condizioni.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, a Cremona, con l’eliambulanza, mentre dell’animale si sono perse le traccie.

Ricerche tra Modena e Mantova: allertata la popolazione

Le ricerche del cinghiale sono tutt’ora in corso tra Modena e Mantova: gli agenti e il sindaco di San Giovanni del Dosso, Angela Zibordi, hanno allertato i cittadini di agire con prudenza, soprattutto alla guida nel corso della notte.

Chiunque avvisti il cinghiale è pregato di segnalare il tutto alle autorità competenti.