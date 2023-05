Mare, Santanchè: “Mancano i lavoratori, governo è impegnato su questo”

"La burocrazia non permette di poterli metterli a bordo perchè è un problema", ha detto il ministro

‘‘Oggi nel settore marittimo oggi c’è lavoro ma non ci sono i lavoratori. Questo è un problema. Non ci sono lavoratori non perchè non vogliono fare quel lavoro, ma perchè la burocrazia non permette di poterli metterli a bordo perchè è un problema”. Lo sottolinea il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione del Secondo Summit nazionale sull’economia del Mare di Gaeta, intervistata da Nunzia De Girolamo.

“Quando arrivano i grandi yatch diventa complicato far scendere l’equipaggio a terra. Noi dobbiamo lavorare su questo e il governo è impegnato su questo”, aggiunge.