Giuseppe Bevilacqua, un altro “nonnino” siciliano festeggia 100 anni: Marettimo in festa

Festa nelle Isole Egadi per festeggiare uno dei suoi residenti più anziani.

Marettimo (Favignana, TP) festeggia i 100 anni di Giuseppe Bevilacqua, il più anziano abitante della piccola isola delle Egadi.

Tanti i messaggi sui social per il simpatico anziano, conosciuto in paese come “zio Peppe”.

I 100 anni di Giuseppe Bevilacqua

Tanti i messaggi di auguri, anche sui social, per il centenario, amante del mare e molto conosciuto a Marettimo. Su Facebook la comunità marettima “Di qua e di là del Mare” scrive: “A nome di tutta la comunità, di tutti gli amici di Marettimo che conoscono Zio Peppe, scambiato qualche parola, ricevuto uno dei suoi tanti omaggi, o semplicemente un gesto affettuoso o un sorriso; a nome di quanti hanno ascoltato le sue storie divertenti e/o tristi, soprattutto quelle passate durante la seconda guerra mondiale;

a nome di tutti i partecipanti alla festa di San Giuseppe patrono dell’isola di Marettimo; E a nome di tutti e proprio tutti, tantissimi auguri a Zio Peppe”.

Altri anziani siciliani “da record”

E non si festeggia solo Giuseppe Bevilacqua in Sicilia. Negli scorsi giorni, infatti, due donne hanno spento ben 102 candeline: si tratta di Angela Scirè, la “nonnina” di Castelvetrano (TP), e “zia Rosina“, ritratta in una foto pubblicata sulle pagine istituzionali del Comune di Favignana. Poche settimane fa, infine, hanno festeggiato i 100 anni e i 109 anni rispettivamente Antonia Ciaccio e Rosaria Martorana, di Sciacca (AG, la prima) e Ragusa (la seconda).

Fonte foto: Facebook