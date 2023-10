Sicilia in festa per le “nonnine” ultracentenarie Antonia Ciaccio e Rosaria Martorana

Due donne "da record": Antonia Ciaccio e Rosaria Martorana compiono 100 e 109 anni a Sciacca e a Ragusa.

Altra “donna da record” in Sicilia: nonna Antonia Ciaccio compie 100 anni e festeggia nella sua Sciacca, in provincia di Agrigento.

La simpatica anziana si è goduta la festa con amici e parenti, circondata dall’amore della sua famiglia e dei tanti concittadini che le hanno voluto rivolgere gli auguri per questo importante traguardo.

Antonia Ciaccio festeggia 100 anni a Sciacca

La donna ha spento le candeline insieme ai figli Michele e Antonio Cirafisi, i nipoti e la famiglia in festa in questa giornata speciale. La donna, vedova, ha dedicato la vita al lavoro in casa e ai propri figli. E tutta la città di Sciacca le augura molti altri compleanni e giorni di vita felici.

I 109 anni di Rosaria Martorana

Antonia Ciaccio non è l’unica centenaria siciliana festeggiata negli ultimi giorni. A Ragusa, il sindaco Peppe Cassì ha rivolto i migliori auguri a un’altra donna da record: la signora Rosaria Martorana, che ha compiuto ben 109 anni.

“Avete visto bene: 109! Auguri alla signora Rosaria Martorana, una ragusana che ha davvero visto il mondo cambiare e che ha tirato su una splendida famiglia”, ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook.

Foto da Facebook – “Le buche di Sciacca” e “Peppe Cassì”