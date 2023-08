Grande festa a Bagheria, nonna Fifetta compie 100 anni

Donna dal carattere forte ed allegro, apppassionata di lavori a maglia e fine sarta, ha mantenuto una mente lucida e vivace

Bagheria, in provincia di Palermo, ha una nuova centenaria: la signora Filippa Canzoneri che ieri 22 agosto 2023 ha compiuto 100 anni.

Casalinga a tempo pieno

La signora Filippa, detta Fifetta, da familiari ed amici, è nata a Bagheria il 22 agosto 1923, ha svolto l’attività di casalinga a tempo pieno per tutta la sua vita, ed ha cresciuto insieme al marito Ottavio Lanza i figli Mariano, scomparso alcuni anni fa e Giuseppina conosciuta in città per la sua attività di ricamatrice. Donna dal carattere forte ed allegro, apppassionata di lavori a maglia e fine sarta, la signora Fifetta nonostante la veneranda età ha mantenuto una mente lucida e vivace.

La pergamena in dono dal sindaco

Grande festa ieri presso l’abitazione della signora Fifetta. A festeggiare con lei erano presenti il sindaco Filippo Maria Tripoli, che le ha consegnato una pergamena, la figlia Giuseppina, i nipoti, gli amici e conoscenti.