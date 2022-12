Schianto mortale a Santo Stefano, cane gli taglia la strada improvvisamente: vittima un 62enne

Mario Rosario La Placa è il protagonista dell'ennesima tragedia sulle strade siciliane: ecco cosa è accaduto nel pomeriggio del 26 dicembre lungo la Statale 121.

Tragedia in Sicilia anche nel giorno di Santo Stefano. Si è verificato, purtroppo, un incidente mortale a Santa Caterina Villarmosa (in provincia di Caltanissetta), lungo la Strada Statale 121. La vittima è Mario Rosario La Placa, 62 anni.

Il sinistro si è verificato oggi pomeriggio.

Incidente sulla Statale 121 a Santa Caterina Villarmosa, muore Mario Rosario La Placa

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta del sinistro, avvenuto tra Ponte Cinque Archi e Santa Caterina Villarmosa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, un cane avrebbe tagliato la strada a La Placa. Il 62enne, che viaggiava a bordo di una moto lungo la Statale 121, sarebbe finito fuori strada nel tentativo (vano) di evitare l’impatto con l’animale.

In seguito allo schianto, il cane avrebbe fatto un volo di diversi metri. L’impatto, invece, si è rivelato fatale per il motociclista: inutili i tentativi degli operatori del 118, intervenuti sul posto con ambulanza ed elisoccorso, di salvare la vita del malcapitato. Pare che, purtroppo, all’arrivo dei sanitari il 62enne fosse già deceduto per le gravi conseguenze dell’incidente.

Mario Rosario La Placa, l’ennesima vittima sulle strade siciliane nelle ultime settimane, era un meccanico ed era residente a Santa Caterina Villarmosa.

Immagine di repertorio