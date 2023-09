Marisa Leo, domani l’autopsia. Trapani in campo con lutto al braccio in ricordo della 39enne

Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Marisa Leo, assassinata da Angelo Reina. Oggi Trapani in campo in ricordo della 39enne.

Verrà effeffuata con molta probabilità nella giornata di lunedì 11 settembre l’autopsia sul corpo di Marisa Leo, la 39enne uccisa a colpi di fucile all’addome dall’ex compagno Angelo Reina nelle campagne di Marsala, in provincia di Trapani.

In attesa dell’accertamento, il cadavere della donna e madre di una bambina di 4 anni è stato trasferito all’obitorio di medicina legale di Palermo.

La ricostruzione del femminicidio di Marisa Leo

In base alla ricostruzione dell’ennesimo femminicidio avvenuto in questi mesi in Sicilia, Marisa Leo e Angelo Reina si sarebbero incontrati nel vivaio di famiglia, probabilmente per parlare della figlia.

Alla vista della donna, l’uomo avrebbe impugnato il fucile e avrebbe aperto il fuoco, colpendo a morte la 39enne. Successivamente, Reina si sarebbe messo alla guida della sua auto per raggiungere un viadotto alle porte di Castellammare del Golfo, dove si sarebbe tolto la vita utilizzando una pistola in suo possesso.

Si cerca di capire come l’uomo, che non aveva con sé il porto d’armi, possa essersi recuperato il fucile e la pistola per compiere l’omicidio-suidicio.

Trapani in campo nel ricordo di Marisa

Nel frattempo si moltiplicano le iniziative in ricordo della 39enne barbaramente assassinata. Il Trapani FC, formazione militante nel Girone I di Serie D, scenderà in campo con il lutto al braccio in occasione del match in programma oggi alle ore 15 con il Ragusa. La formazione granata indosserà una maglia per denunciare ogni tipo di violenza sulle donne.