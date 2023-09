Una marcia in onore di Marisa Leo a Salemi: il 15 settembre

Una marcia per Marisa. L'appuntamento è per venerdì 15 settembre, a Salemi, nel Trapanese, il paese in cui Marisa Leo viveva

Una marcia per Marisa. L’appuntamento è per venerdì 15 settembre, a Salemi, nel Trapanese, il paese in cui Marisa Leo, la 39enne uccisa dall’ex compagno che si è poi tolto la vita, viveva. A organizzarla cittadini, associazioni, scuole e l’amministrazione comunale per dire basta ai femminicidi che hanno fatto già segnare nel corso dell’anno 79 vittime.

La marcia a Salemi

“Esprimiamo profondo cordoglio ai familiari e vivo sgomento per i tragici fatti di femminicidio, avvenuti di recente nel territorio trapanese”, spiegano gli organizzatori. Il raduno è previsto alle 19 in Piazza Padre Pio, per “rendere omaggio alla memoria di Marisa e di tutte le altre vittime di femminicidio”.

“Vogliamo ricordare Marisa, come madre gioiosa, affermata professionista, donna intraprendente e radiosa attivista contro la violenza di genere, con le sue stesse parole: ‘La parità con l’uomo non esiste, ma non sarà sempre così. Questo pensiero è dedicato alle donne coraggiose che conosco e che sono fonte di ispirazione per me'”, concludono gli organizzatori.