La Sicilia in America, nel cuore di Richmond la pizzeria Mary Angela’s colma tutte le distanze

Un luogo dove i siciliani si sentono a casa

All’ingresso del locale basta alzare lo sguardo per vedere due orologi, il primo segna l’orario di Richmond, negli Stati Uniti, il secondo quello di Carini, in Sicilia. Stiamo parlando della pizzeria Mary Angela’s, situata nella Cary Street, nel cuore della capitale della Virginia.

Il locale è gestito da due siciliani, Mario e il nipote Antonio. Il primo ha aperto l’attività, il secondo, dopo diversi soggiorni a Richmond, ha deciso di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti per dare una mano allo zio con il ristorante. Così dal piccolo comune di Carini, in provincia di Palermo, i due siciliani hanno deciso di dare una svolta radicale alla propria vita, trasferendosi definitivamente in America e mettendo su famiglia a Richmond. Dentro il locale sono presenti numerosi quadri che raffigurano i luoghi più rappresentativi della Sicilia, tra cui il teatro greco di Taormina e la cattedrale di Palermo

La Sicilia in America

I due siciliani gestiscono un locale di qualità, caratterizzato da un menù ricco di piatti tipici appartenenti alle loro origini, con qualche inevitabile sfaccettatura legata anche ai gusti degli americani. Una delle specialità della casa è sicuramente la focaccia siciliana e lo stesso si può dire del calzone alla ricotta e delle lasagne. Sia Mario che Nino hanno più volte specificato che per la preparazione di queste specialità vengono utilizzati solo ed esclusivamente prodotti tipici italiani.

Numerosi sono infatti i residenti di Richmond che nel corso degli anni hanno imparato ad apprezzare questa cucina, finendo puntualmente per riempire il locale quasi ogni giorno, a tutti gli orari. Lo stesso vale per coloro che invece scelgono il servizio a domicilio. Da Mary Angela’s infatti è possibile ordinare il cibo da casa direttamente sul sito web.

La gentilezza del personale e dei gestori

Gli italiani, in particolare i siciliani, quando entrano da Mary Angela’s si sentono coccolati come se fossero a casa. Viene sempre offerto loro un caffè espresso alla fine dei pasti, a volte gli viene regalato anche il pane fatto in casa (quello vero) e quando la serata è quella giusta, dopo una soddisfacente cena capita anche che vengano offerti dolci come cannoli o un bel tiramisù.

“Il nostro interesse è che voi stiate bene”, ci dicono sempre Mario e Nino dopo un pasto abbondante e forse è proprio in questa frase che si nasconde il segreto di un grande successo.