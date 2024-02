Palermo, bandi AdSP per tre posizioni lavorative a tempo indeterminato: ecco come partecipare

La data di uscita del bando è stata il 7 febbraio 2024, ma sarà possibile presentare la propria domanda entro e non oltre giovedì 7 marzo 2024 (ore 12)

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, che gestisce e coordina i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, Licata e Gela ha indetto un concorso per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 impiegati.

Le posizioni aperte

2 impiegati del terzo livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, di cui uno da destinare al servizio affari generali, risorse umane e formazione e uno da destinare all’area finanziaria dell’Adsp del mare di Sicilia Occidentale, sede di Palermo

1 impiegato di terzo livello del C.C.N.L. dei lavori dei porti, da destinare al servizio staff di presidenza, promozione e comunicazione – ufficio stampa e comunicazione dell’AdSP – sede di Palermo

Come partecipare

Per poter partecipare ai concorsi è necessario andare sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e scaricare i bandi per vedere quali sono i requisiti richiesti. La data di uscita del bando è stata il 7 febbraio 2024, ma sarà possibile presentare la propria domanda entro e non oltre giovedì 7 marzo 2024 (ore 12).