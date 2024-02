Carini, Carnevale tra gli animali: al Bioparco di Sicilia sfilate in maschera e animazione

Per i bambini e adulti una giornata all'insegna della natura e del divertimento

Maschere, animazione, maghi, natura, dolcezza e tanto divertimento. Questi gli ingredienti del Carnevale al Bioparco di Sicilia che si trova a Carini. Domenica 11 febbraio dalle 9.30 alle 15.30 i piccoli visitatori troveranno Justin, la truccatrice del Bioparco pronta ad aspettarli nella piazza della struttura per completare i loro look di Carnevale. Sempre nello stesso luogo, dalle 11 alle 13, gli intrattenitori del gruppo di animazione faranno divertire i bambini organizzando una sfilata di Carnevale con premio.

Dalle 13 alle 15, nell’area ristorazione recentemente inaugurata, sarà inoltre possibile usufruire del self-service, a prezzo scontato per chi acquistando online il biglietto d’ingresso selezionerà l’opzione “sì” per il pasto. Non sono previsti costi extra per usufruire delle attività in programma per i bambini. Durante la giornata il parco chiuderà alle 16, ma le casse saranno aperte fino alle 14.30.

Il Bioparco tra natura e animali

Il Bioparco oggi si estende per circa 75 mila metri quadrati e ospita all’interno un giardino zoologico, popolato da più di 60 specie animali diverse tra scimpanzé, bertucce, lemuri, wallaby di Benneth, zebre di Grant, capibara, suricati, capre tibetane, asino grigio siciliano, gibboni, lama e molti altri animali. All’interno anche una fattoria, un rettilario, un giardino botanico con un percorso che accompagna i visitatori lungo un viaggio attraverso l’evoluzione della vita sulla Terra, uno shop e un’area dedicata ai dinosauri dove sono presenti oltre venti ricostruzioni a grandezza reale: dal Tyrannosaurus Rex allo Stegosaurus, dall’Oviraptor al Brachiosaurus.

Impegno per la salvaguardia degli animali

L’azienda è impegnata attivamente nella conservazione delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione, promuove progetti di ricerca in collaborazione con istituti universitari ed enti internazionali, ospita animali selvatici sequestrati alla frontiera o confiscati a privati in violazione della Convenzione di Washington e offre alle scuole un’opportunità straordinaria: quella di vivere il parco partecipando a laboratori esperienziali coinvolgenti. Gli studenti avranno la possibilità di diventare fattori per un giorno o di preparare la merenda per gli animali.

Luogo: Bioparco di Sicilia , Via Amerigo Vespucci, 420, CARINI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/02/2024

Data Fine: 11/02/2024

Ora: 09:30

Artista: Carnevale

Prezzo: 3.00