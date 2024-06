Grande festa a Vulcano per il matrimonio di Diletta Leotta e Karius

Celebrato ieri il tanto atteso matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius. Grande festa a Vulcano con circa 160 invitati.

Matrimonio in Sicilia e più precisamente nelle isole Eolie per la catanese Diletta Leotta, giornalista e volto noto di Dazn, che si è sposata ieri con il calciatore tedesco Loris Karius. Il tanto atteso “sì” è arrivato al tramonto, al culmine della cerimonia religiosa presieduta da don Raffaele Lio. I festeggiamenti, si sono svolti in un lussuoso resort di Vulcano.

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Karius: la piccola Aria e gli invitati

Diletta Leotta è arrivata all’altare accompagnata dal papà, Rori Leotta, sulle note del brano “All of me”. I novelli sposi hanno celebrato anche la propria figlia Aria dedicandole un pensiero impresso sui gadget regalati a tutti gli invitati.

I presenti, invitati alle nozze, erano circa 160 tra cui molti personaggi noti come Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Elodie, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, Eleonora Berlusconi, Luca Argentero con la moglie Cristina Marino, i Me Contro Te e l’atleta di scherma Rossella Fiamingo.