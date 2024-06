Ancora disagi nei trasporti marittimi: Federalberghi Isole Eolie chiede soluzioni concrete e immediate

Tra problemi operativi e aumenti delle tariffe, gli spostamenti da e per le Isole sono diventati difficili e scoraggianti.

La situazione dei trasporti marittimi a mezzo navi tra Milazzo e le Isole Eolie continua a destare preoccupazioni tra cittadini e operatori turistici.

A rilanciare la questione è Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie, che ieri ha inviato una nota a tutti gli Enti e soggetti interessati, con in testa il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’Assessore Alessandro Aricò. Del Bono nella nota denuncia gravi disservizi e aumenti tariffari che penalizzano sia i residenti che i turisti.

Trasporti marittimi Isole Eolie: capacità insufficiente, ritardi e aumento delle tariffe

I problemi principali dei trasporti marittimi per le Isole Eolie riguardano l’insufficiente capienza dei mezzi di trasporto attualmente in servizio e i frequenti ritardi. Molte delle navi sono ormai obsolete e non riescono a soddisfare la domanda crescente, soprattutto durante la stagione turistica. Ad esempio, la motonave Antonello da Messina, varata nel 1978, ha una capacità limitata a 70 auto, mentre la Lippi, varata nel 1990, può trasportarne solo 76. La recente sostituzione della Pietro Novelli (capacità di 106 auto) con la Antonello da Messina ha quindi aggravato i disagi anche perché l’Isola di Stromboli (168 auto) risulta – nonostante ci si trovi nel pieno della stagione turistica – ancora in cantiere.

Inoltre, i continui ritardi, dovuti a problemi tecnici, cambi nave e operazioni di manutenzione e buncheraggio, stanno creando enormi difficoltà. Negli ultimi giorni, si sono registrati ritardi significativi: il 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 giugno hanno visto ritardi fino a 2 ore e mezza, causando un vero e proprio caos.

Non bastassero i problemi operativi, Federalberghi sottolinea anche gli aumenti esorbitanti delle tariffe. Da giugno 2022 a dicembre 2022, le tariffe sono aumentate per un totale del 56% e così permangono a tutt’oggi. Questi rincari pesano gravemente sul costo della vita nelle isole e scoraggiano i turisti, in particolare quelli che viaggiano nei weekend o per brevi soggiorni.

Le richieste di Federalberghi

Di fronte a questa situazione critica dei trasporti marittimi, Federalberghi Isole Eolie chiede interventi immediati. Le principali richieste sono:

Accelerare la messa in linea della motonave Isola di Stromboli o di altri mezzi adeguati;

Rigenerare e integrare il parco Navi, con nuove soluzioni da implementare nel rinnovo della convenzione regionale, prevista per settembre 2024;

Reperire le risorse necessarie per fronteggiare gli insostenibili aumenti tariffari;

Istituire un tavolo permanente di confronto con tutte le parti interessate, per trovare soluzioni rapide e concrete.

Christian Del Bono ha ribadito l’urgenza di migliorare la qualità dei servizi marittimi per garantire il benessere delle comunità locali e supportare il turismo, vitale per l’economia delle isole.