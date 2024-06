Sciame sismico nella notte in Sicilia, terremoti dalle Isole Eolie al Catanese

Nessuna conseguenza ma una lunga scia di scossa dalla serata di domenica alle prime ore di lunedì.

Terremoti in Sicilia, per la precisione al largo delle Isole Eolie e in zona Milo/Caltagirone, nel Catanese: registrate diverse scosse nella notte.

Fortunatamente, sembra si tratti di scosse di magnitudo piuttosto bassa e che quindi non ci siano state conseguenze.

Terremoti in Sicilia, scosse nelle Isole Eolie e nel Catanese

Secondo quanto riportato dall’Ingv, nel corso della scorsa notte si sono registrate diverse scosse di terremoto tra le Isole Eolie (ME) e Reggio Calabria. La prima intorno alle 22.30 di magnitudo 2.2 e l’ultima – anche la più forte, con magnitudo 2.7, alle 00.53 di lunedì 17 giugno. Il sisma è avvenuto a una profondità di 189 km.

Sempre nella notte, altri terremoti hanno interessato la zona del Catanese. In particolare, l’Ingv ha registrato:

scossa di magnitudo 2 nel territorio di Milo alle ore 1.55;

alle ore 1.55; scossa di magnitudo 2 – a 2 chilometri a Nord-est da Caltagirone – alle ore 4.40.

L’ultimo in ordine temporale è stato registrato a una profondità di 20 chilometri e avrebbe interessato principalmente i Comuni di Caltagirone, San Michele di Ganzaria e Grammichele, i più vicini all’epicentro del sisma. A rilevare il terremoto la Sala Sismica INGV-Roma.

