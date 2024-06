Concorsi INGV, Istituto alla ricerca di funzionari amministrativi: bando, requisiti, come partecipare

Cinque posti a tempo indeterminato per laureati: ecco il bando.

Concorsi INGV 2024: due nuovi bandi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per la copertura di 5 posti da funzionario amministrativo.

Ecco i requisiti e come partecipare. Si ricorda che in queste settimane sono attivi anche altri tre concorsi INGV (con scadenza l’1 luglio 2024) per l’assunzione delle seguenti figure:

8 unità di personale nel profilo professionale di Tecnologo – III livello retributivo;

7 unità di personale nel profilo professionale di tecnologo – III livello retributivo;

6 unità di personale nel profilo professionale di Ricercatore – III livello retributivo.

Concorso INGV 2024, 5 posti per funzionari amministrativi

L’ultimo concorso dell’Ingv prevede l’assunzione – a tempo indeterminato – di 5 persone nel ruolo di funzionario di amministrazione – v livello retributivo presso l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia da destinare alla Direzione centrale affari generali e bilancio.

I 5 posti disponibili sono suddivisi nei seguenti profili:

Profilo A (3 posti): ruolo di Funzionario di Amministrazione – V livello retributivo per l’Area tematica “Project Management nella Pubblica Amministrazione e Contabilità e bilancio”. Uno dei vincitori del concorso verrà destinato al Centro Servizi Contabilità e Bilancio di Roma e due al Centro Servizi Progetti di Ricerca e Sviluppo di Roma.

(3 posti): ruolo di Funzionario di Amministrazione – V livello retributivo per l’Area tematica “Project Management nella Pubblica Amministrazione e Contabilità e bilancio”. Uno dei vincitori del concorso verrà destinato al Centro Servizi Contabilità e Bilancio di Roma e due al Centro Servizi Progetti di Ricerca e Sviluppo di Roma. Profilo B (2 posti): ruolo di Funzionario di Amministrazione – V livello retributivo per l’Area tematica “Attività negoziale” da destinare alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio – Centro Servizi Appalti e Contratti dell’Ingv a Roma.

Requisiti

Per partecipare ai concorsi dell’Ingv per funzionari amministrativi i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Titolo di studio richiesto: laurea

Profilo A: laurea in L-8 Ingegneria dell’informazione, L-14 Scienze dei servizi giuridici. L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente

OPPURE

Diploma di Laurea in Economia e Commercio, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale o Scienze dell’amministrazione.

Profilo B: Laurea in L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-8 Ingegneria dell’informazione; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

OPPURE

Diploma di Laurea in Economia e commercio, Giurisprudenza, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria Gestionale, o Scienze dell’amministrazione.

Per partecipare ai concorsi INGV 2024 per i funzionari amministrativi i candidati devono possedere anche il seguente requisito di esperienza professionale in uno o più dei seguenti ambiti:

Profilo A:

gestione amministrativa, finanziaria e/o tecnica di progetti;

implementazione di strumenti di monitoraggio e/o di reportistica;

contabilità finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica, con particolare riferimento all’utilizzo negli enti pubblici non economici;

adempimenti di legge in materia fiscale, previdenziale e tributaria;

gestione delle fasi delle entrate e delle uscite degli enti pubblici non economici e adempimenti connessi;

predisposizione e controllo di atti amministrativi.

Profilo B:

attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture in applicazione del codice dei contratti pubblici;

contrattualistica pubblica nei diversi aspetti della redazione, stipula ed esecuzione dei contratti di appalto;

gestione delle procedure di evidenza pubblica tramite le principali piattaforme informatiche e di e-procurement;

progettazione, redazione pratiche amministrative (d.p.r. n. 380/2001), redazione capitolati tecnici e computi metrici, rendering, calcoli strutturali;

realizzazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi ai sensi della normativa vigente nonché pratiche catastali per accatastamento unità immobiliari e aspetti estimativi, certificazione

energetica.

essere cittadino italiano, di uno Stato Ue o status equiparati per legge;

età compresa tra i 18 anni e l’età prevista per il collocamento a riposo;

Idoneità fisica all’impiego;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dalla PA per persistente insufficiente rendimento o motivi disciplinari;

Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che ostacolano il lavoro con la Pubblica Amministrazione;

conoscenza adeguata della lingua italiana (per cittadini stranieri che partecipano ai concorsi Ingv);

Buona conoscenza della lingua inglese;

Buona conoscenza dell’informatica di base.

Come partecipare

La domanda di partecipazione ai concorsi dell’INGV per funzionari amministrativi va inviata – entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e su InPA, cioè entro il 15/7/2024 – esclusivamente tramite il portale unico di reclutamento “inPA” della Funzione Pubblica disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

LEGGI IL BANDO COMPLETO per ulteriori informazioni

