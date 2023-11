Etna ancora in eruzione, l’Ingv: “Prosegue attività stromboliana, tremore vulcanico elevato”

La situazione sull'Etna così come comunicato dall'Ingv. Continua il movimento nel Cratere di Sud-Est registrato in questi giorni.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, si osserva che continua l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est”. Lo rende noto l’Ingv di Catania attraverso un comunicato diffuso in queste ore in merito all’attività vulcanica dell’Etna.

Eruzione Etna, i dettagli dell’Ingv

“Tale attività, a carattere variabile sia in intensità sia in frequenza delle singole esplosioni, produce delle modeste emissioni di cenere, che in accordo con il modello previsionale, si disperdono rapidamente in direzione E e comunque in prossimità dell’area sommitale”.

“L’ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare un andamento variabile nel tempo, con rapide oscillazioni tra i valori medi ed elevati. Le sorgenti permangono nell’area del Cratere di Sud Est. Per quanto riguarda l’attività infrasonica, le sorgenti degli eventi localizzati risultano nell’area del Cratere di Sud-Est e mostrano intensità medio-alta”.

“La presenza di forte vento non consente di effettuare una stima affidabile del tasso di accadimento degli eventi infrasonici. L’analisi dei dati della rete clinometrica non mostra deformazioni del suolo al di fuori delle oscillazioni dei segnali”, conclude l’Ingv di Catania.