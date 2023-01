Matteo Messina Denaro, parla il carabiniere che lo ha arrestato: “Trattativa segreta? Chi pensa questo ci umilia”

Il carabiniere che ha catturato Matto Messina Denaro: "Pronto a ripetere ovunque, anche in un'aula di giustizia, quello che sto dicendo".

“Chi pensa a trattative segrete o addirittura a una consegna concordata umilia gli investigatori e i magistrati che per anni hanno lavorato giorno e notte per catturare Matteo Messina Denaro“. Lo dichiara in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il generale dei carabinieri Pasquale Angelosanto, il comandante del Ros che lunedì con i suoi uomini ha arrestato il boss della mafia ricercato da trent’anni.

“Sono pronto a ripetere ovunque, anche in un’aula di giustizia, quello che sto dicendo. Lo devo ai miei uomini e tutti lo dobbiamo alle vittime delle cosche. Soltanto chi non conosce davvero la mafia può pensare a una trattativa segreta”.

“Cattura di Messina Denaro non è stata concordata”

“Messina Denaro in tutti questi anni ha vissuto lontano dalla sua cerchia stretta di familiari e conoscenti. Noi e la polizia abbiamo arrestato centinaia di fiancheggiatori ma abbiamo sempre avuto la certezza che utilizzassero un’attenzione maniacale negli spostamenti e negli incontri”.

“Davvero si può pensare che avremmo concordato la cattura in una clinica dove c’erano decine di malati con il rischio che potesse esserci un conflitto a fuoco o comunque che qualcuno potesse essere messo in pericolo?“.

Matteo Messina Denaro, i comportamenti “anomali” dei familiari

Angelosanto afferma che gli investigatori si sono insospettiti alla luce di alcuni comportamenti “anomali” dei familiari del boss: “All’improvviso annullavano impegni già presi, spegnevano i telefoni, diventavano irrintracciabili e dunque abbiamo pensato che questo potesse accadere in occasione di interventi chirurgici o comunque di cure mediche particolari”.

Il 29 dicembre il boss di Castelvetrano ha prenotato una visita medica per il 16 gennaio. In quel momento i carabinieri si sono preparati per intervenire.

“Il soggetto corrispondeva anche perché appartenente a una famiglia mafiosa vicina al padre di Matteo Messina Denaro, ma c’era un’anomalia evidente. Quando aveva l’appuntamento fissato spesso era da un’altra parte. Il suo telefonino si trovava a Campobello. E questo è successo anche lunedì scorso. Poco prima della visita il vero Andrea Bonafede era a casa sua“, ha concluso.