Maxxi, Alessandro Giuli nuovo presidente della fondazione

La nomina del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ringrazia Giovanna Melandri per il lavoro svolto

Alessandro Giuli sarà il nuovo presidente della fondazione Maxxi. La nomina del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alla direzione del Museo Nazionale delle arti del XXI secolo con sede in Roma. Il ministro, si legge in una nota del ministero, ringrazia Giovanna Melandri, il cui mandato è scaduto il 1° novembre scorso, per il lavoro svolto. La nomina del nuovo presidente Giuli decorrerà dal 12 dicembre 2022.

La notizia della nomina del giornalista e conduttore televisivo Giuli alla guida del museo, progettato da Zaha Hadid, circolava già da qualche giorno ed era diventata più insistente dopo le indiscrezioni di ieri di Dagospia. Dal Maxxi, interpellato oggi sulla questione, nessuna conferma ma solo una dichiarazione secca: “Vediamo che cosa decide il ministro, a noi non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale”. Intanto Giovanna Melandri, il cui incarico è scaduto lo scorso 1° novembre, ha convocato per domani mattina una conferenza stampa in cui farà il punto dei 10 anni di presidenza del museo dal titolo ‘Maxxi 2012-2022. Una storia da raccontare’.