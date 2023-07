Mazara del Vallo, furto energia e guida senza patente: 5 denunce

Due uomini sottoposti agli arresti domiciliari sono stati denunciati poiché ritrovati fuori dalla propria abitazione

I carabinieri di Mazara del Vallo hanno intensificato durante il week-end i servizi preventivi in particolare finalizzati al contrasto dei reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nel corso dell’attività sono state denunciate 5 persone e due sono state segnalate alla Prefettura per uso di droga.

I controlli

Nel corso dei controlli dei militari operanti, un soggetto classe ’65 è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica a seguito di segnalazione e controllo da parte di personale specializzato, mentre due uomini sottoposti entrambi alla misura cautelare degli arresti domiciliari sono stati denunciati per il reato di evasione poiché ritrovati fuori dalla propria abitazione.

I provvedimenti

Durante i controlli alla circolazione stradale, due soggetti di nazionalità straniera sono stati denunciati ambedue per guida senza patente con recidiva nel biennio, in quanto controllati alla guida di un’autovettura senza il previsto documento autorizzativo, poiché mai conseguito mentre una donna classe ’82 è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché a seguito di controllo tramite apparecchiatura specifica è stato riscontrato un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti. Nell’ambito del medesimo contesto operativo, altri due soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani per la detenzione di stupefacente per uso personale perché in possesso di dosi di hashish e cocaina.