44enne raggirato con falso contratto energia elettrica: denunciata palermitana

Il raggiro ben congegnato dalla donna viene sventato grazie alle indagini degli investigatori.

All’insaputa di un uomo 44nne residente ad Ossola, in Piemonte, lo trasferisce a un altro fornitore di energia senza che lui avesse mai sottoscritto alcun contratto con quest’ultimo. Protagonista della truffa è una donna di 37 anni originaria di Palermo, che è stata denunciata dai carabinieri.

La truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, impegnati a fare luce sulla vicenda, l’uomo si è insospettito quando ha provato a comunicare la lettura del suo contatore. La società di fornitura energetica infatti, gli ha comunicato che il suo contratto era terminato alla fine dell’anno precedente, e che dunque non era più cliente del suo gestore di energia elettrica abituale.

La ricostruzione

Incredulo, si è rivolto allo sportello per i consumatori per cercare chiarimenti. A quel punto ha scoperto che la sua attuale fornitura energetica era gestita da un’altra società presente sul mercato. A sorpresa, è emerso che era stato stipulato un nuovo contratto a suo nome, ma l’uomo ha negato di averlo sottoscritto. Non riconosceva né la firma né le circostanze in cui sarebbe avvenuta la stipula, dal momento che nella data riportata egli si trovava fuori città per motivi di lavoro. Dopo un’attenta indagine, i carabinieri sono riusciti a identificare l’operatrice che aveva chiuso il vecchio contratto e aperto il nuovo. Si è trattato appunto di una donna palermitana di 37 anni.